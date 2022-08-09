Медики прокомментировали сообщение о выпавшем из окна кузбассовце

Ленинск-кузнечане сообщили в социальных сетях о том, что из окна дома на проспекте Ленина выпал мужчина. За комментарием по данному происшествию корреспондент AVOKADO обратился в Кемеровский областной центр медицины катастроф.

Специалисты рассказали, что сигнал о падении человека с высоты поступил около 14:30. Прибывшие на место медики обнаружили 35-летнего мужчину, который скончался от полученных травм, несовместимых с жизнью.

Ранее кадрами с места событий поделились жители Ленинска-Кузнецкого.