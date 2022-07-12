Как рассказали корреспонденту AVOKADO в Кемеровском областном центре медицины катастроф, шахтер 1973 года рождения был доставлен спасателями в Междуреченскую больницу ранним утром 12 июля.

Медики стабилизировали состояние пострадавшего, провели осмотр и необходимые обследования. После этого горняка переправили с помощью санавиации в Центр охраны здоровья, расположенный в Ленинске-Кузнецком.

Напомним, ранее сообщение об обнаружении пропавшего под завалами шахтера появилось в СМИ.