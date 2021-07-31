Медики поставили диагноз COVID-19 более 200 кузбассовцам за сутки

К утру 31 июля медики выявили COVID-19 у 201 кузбассовцев, из которых большая часть – в Кемерове (43).

Распределение зараженных по территориям региона выглядит следующим образом:

Кемерово – 43, Новокузнецк – 38, Прокопьевск – 19, Мыски – 17 Ленинск-Кузнецкий – 13, Анжеро-Судженск – 12, Белово – 10, Осинники – 8, Калтан – 8, Киселевск – 7, Беловский МР – 5, Полысаево – 4, Междуреченск – 3, Тайга – 3, Гурьевский МО – 3, Таштагольский МР – 2, Краснобродский – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Прокопьевский МО – 1, Промышленновский МО – 1, Яйский МО – 1, Яшкинский МО – 1.

Кроме того, сегодня стало известно о смерти пяти человек в регионе.

Всего с начала пандемии в Кузбассе было выявлено 46 069 случая заражения COVID-19. К настоящему времени лечение продолжают получать 1 922 человек, а 14 291 находятся под наблюдением. Количество жертв вируса достигло 978.