Медики поместили юного водителя электросамоката на стационар после ДТП в Кемерове

Как передают VSE42.Ru со ссылкой на УГИБДД Кузбасса, инцидент на дороге произошел днем пятницы, 20 августа, на улице 6-я Линия в Кемерове. Предварительно правоохранителям удалось установить, что сбил двух малолетних ребят автомобилист, находившийся за рулем машины «Газ». В момент столкновения несовершеннолетние горожане в возрасте 8 и 10 лет передвигались по дороге, пересекая ее справа налево по ходу движения автомобиля, на электросамокате.

В результате столкновения пострадали оба малолетних мальчика, получив травмы различной степени тяжести. При этом старший – водитель двухколесного транспорта – после госпитализации был вынужден остаться на стационаре. Его восьмилетнему приятелю назначили амбулаторное лечение.

Силовики продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося.

Напомним, что утром субботы, 21 августа, пользователь Сети сообщил о ДТП с двумя детьми в Кемерове.