Медики подтвердили смерть нескольких кузбассовцев с COVID-19 за сутки

Согласно данным на 23 августа, в медицинских учреждениях области скончались еще шесть пациентов, у которых ранее был выявлен COVID-19. Общее количество летальных исходов с начала пандемии достигло 1 098.

В правительственном Telegram-канале сообщили подробности о последних умерших:

У женщины 1953 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1962 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронической болезни почек. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1968 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Новокузнецком районе.

У мужчины 1952 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1955 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета, хронической болезни почек. Она проживала в Топках.

У женщины 1949 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Осинниках.

Всего в Кемеровской области коронавирус был выявлен у 50 448 граждан. Этот показатель за сутки также увеличился. Из них 47 593 пациентов уже выздоровели.