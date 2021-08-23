Медики подтвердили смерть нескольких кузбассовцев с COVID-19 за сутки

0
Фото:  

В Кемеровской области за последние сутки подтвердились еще несколько случаев смерти среди зараженных коронавирусом граждан.

Согласно данным на 23 августа, в медицинских учреждениях области скончались еще шесть пациентов, у которых ранее был выявлен COVID-19. Общее количество летальных исходов с начала пандемии достигло 1 098.


В правительственном Telegram-канале сообщили подробности о последних умерших:


  • У женщины 1953 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.
  • У женщины 1962 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронической болезни почек. Она проживала в Кемерове.
  • У женщины 1968 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Новокузнецком районе.
  • У мужчины 1952 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.
  • У женщины 1955 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета, хронической болезни почек. Она проживала в Топках.
  • У женщины 1949 года рождения развивалась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Осинниках.

Всего в Кемеровской области коронавирус был выявлен у 50 448 граждан. Этот показатель за сутки также увеличился. Из них 47 593 пациентов уже выздоровели.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28293

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined