Медики подтвердили коронавирус у 170 кузбассовцев за сутки

За последние сутки в регионе было выявлено 170 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших составило 40 790 человек.

Статистика суточного прироста заразившихся по городам выглядит следующим образом:

– Кемерово – 39, Новокузнецк – 30, Юрга – 19, Осинники – 12, Ленинск-Кузнецкий – 10, Калтан – 8, Мыски – 7, Междуреченск – 6, Березовский – 6, Белово – 5, Прокопьевск – 5, Юрга – 5, Гурьевский МО – 4, Крапивинский МО – 4, Яйский МО – 3, Яшкинский МО – 3, Топкинский МО – 2, Новокузнецкий МР – 1, Киселевск – 1, – говорится в сводке за 4 июля.

Кроме того, сообщается, что за прошедшие сутки выздоровели 107 пациентов. Общее число выздоровевших достигло до 38 378 человек.

1 574 пациентов продолжают получать медицинскую помощь, а 8 244 человек находятся в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней изоляции.