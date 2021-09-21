Медики ответили на жалобы кемеровчан по поводу больших очередей в поликлинике

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В социальных сетях жители Кемерова пожаловались на большие очереди, которые возникли в одной из детских поликлиник города. Представители медорганизации назвали причину сложившейся ситуации.

Как сообщили кемеровчане, накануне в поликлинике по улице Тухачевского образовались значительные очереди из больных детей. Горожане отметили, что в таких условиях возрастает риск заразиться инфекцией.

- А почему бы нет? Эдакая русская рулетка - заражусь/не заражусь, - говорится в сообщении в социальной сети.

Вскоре ситуацию прокомментировали представители детской областной больницы, в состав которой входит указанная поликлиника. Медики заявили, что в настоящее время наблюдается резкое увеличение количества обращений граждан в медицинское учреждение, что отражается на работе организации.

- В отделение неотложной помощи прием вели шесть врачей, поскольку отделение работает с 8.00 до 20.00, прием врачей был распределен. С 8.00 до 9.00 - 2 врача, с 9.00 дополнительно 2 врача, с 13.00 еще 2 врача. Таким образом, в отделении неотложной помощи постоянно ведут прием не менее четырех врачей, - рассказали в ОДКБ.

Несмотря на принятые меры, а также разделение пациентов на два потока: первичного приема и вторичного, росту очередей способствуют сами граждане, которые вопреки рекомендациям сопровождают ребенка на прием вдвоем.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кемерово


Напомним, ранее о росте заболеваемости COVID-19 среди детей также заявила замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

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