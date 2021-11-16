Медики опубликовали информацию о новых жертвах коронавируса в Кузбассе

За прошедшие 24 часа кузбасские медики подтвердили смерть еще троих человек, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция".

– У женщины 1964 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, заболевания печени. Она проживала в Прокопьевском муниципальном округе.

У мужчины 1958 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Белове.

У женщины 1984 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии желудочно-кишечного тракта и раннего послеродового периода. Она проживала в Междуреченске,– говорится в сводке за 16 ноября.

В то же время количество зараженных COVID-19 кузбассовцев продолжает увеличиваться. К настоящему моменту общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 69 013. При этом 64 524 пациентов выздоровели, а 1 522– не смогли перенести заболевание и скончались. Под наблюдением остаются 13 852 человек, получают лечение – 2 967.