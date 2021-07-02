Медики опубликовали информацию о новых жертвах коронавируса в Кузбассе

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Количество умерших от COVID-19 в Кемеровской области увеличилось. Власти рассказали, чем еще болели погибшие пациенты.

За прошедшие 24 часа кузбасские медики подтвердили смерть еще шестерых человек, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция".

– У женщины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической обструкивной болезни лёгких, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.
У женщины 1957 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Промышленновском районе.
У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Тайге.
У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания почек, печени. Она проживала в Крапивинском районе.
У мужчины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживала в Междуреченске,– говорится в сообщении властей за 2 июля.

В то же время количество зараженных COVID-19 кузбассовцев продолжает стремительно увеличиваться.


К настоящему моменту общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 40 453. При этом 38 152 пациентов выздоровели, а 829 – не смогли перенести заболевание и скончались. Под наблюдением остаются 6 647 человек, получают лечение – 1 472.

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