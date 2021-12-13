Медики обозначили сопутствующие заболевания новых жертв COVID-19 в Кузбассе

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Согласно официальной информации, за минувшие 24 часа от последствий коронавирусной инфекции скончались несколько жителей Кемеровской области. Подробнее об этом рассказали власти региона.

По данным сводки на утро 13 декабря, трое кузбассовцев стали новыми жертвами коронавируса. Общее количество скончавшихся жителей региона с соответствующим диагнозом достигло 1 625 человек. Кроме того, за минувшие сутки заразились коронавирусной инфекцией 354 жителя региона, тем самым общее количество заболевших с начала пандемии составило 79 093 человек.


Кузбасские власти разместили следующую информацию о новых жертвах опасного вируса:

  • У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии, патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.
  • У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, заболевания печени, патологии желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Новокузнецке.
  • У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Тисульском муниципальном округе.

Также за прошедшие 24 часа выздоровели 246 человек, остается на лечении 6 061 кузбассовец. Под наблюдением специалистов ‒ 12 521 житель области.

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