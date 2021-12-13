Медики обозначили сопутствующие заболевания новых жертв COVID-19 в Кузбассе

По данным сводки на утро 13 декабря, трое кузбассовцев стали новыми жертвами коронавируса. Общее количество скончавшихся жителей региона с соответствующим диагнозом достигло 1 625 человек. Кроме того, за минувшие сутки заразились коронавирусной инфекцией 354 жителя региона, тем самым общее количество заболевших с начала пандемии составило 79 093 человек.

Кузбасские власти разместили следующую информацию о новых жертвах опасного вируса:

У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии, патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, заболевания печени, патологии желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Новокузнецке.

У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Тисульском муниципальном округе.

Также за прошедшие 24 часа выздоровели 246 человек, остается на лечении 6 061 кузбассовец. Под наблюдением специалистов ‒ 12 521 житель области.