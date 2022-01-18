Медики обозначили количество жертв коронавируса среди младенцев в Кузбассе

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Специалисты рассказали, сколько детей возрастом до года скончались в Кемеровской области от последствий коронавирусной инфекции.

Накануне, 17 января, состоялся прямой эфир Минздрава Кузбасса, на котором главный неонатолог региона, заведующая отделением патологии новорожденных Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю.А. Атаманова Елена Иванова сообщила, что за минувший 2021 года в области 21 младенцу был поставлен диагноз "COVID-19". При этом двое из них скончались в первую неделю после рождения. Специалист рассказала, что плод может заразиться коронавирусом, находясь в утробе матери, и наличие опасной инфекции можно подтвердить уже в первые часы после появления ребенка на свет.


Внештатный акушер-гинеколог Минздрава РФ в СФО Наталья Артымчук сообщила, что у привитых от COVID-19 беременных увеличивается вероятность рождения младенца, в организме которого уже будут находиться антитела к коронавирусу. Эксперт подчеркнула, что безопасной вакциной для беременных на сегодняшний день остается "Гам-Ковид-Вак".


Напомним, что в Кемеровской области в последние несколько дней наблюдается рост заболеваемости COVID-19 и случаев смерти от опасного вируса.

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