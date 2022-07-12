Медики объяснили очередь на лучевую терапию в Кемерове

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Представители медучреждения в кузбасской столице рассказали о том, почему пациентам с онкологией пришлось ждать лечения.

Накануне, 11 июля, в социальных сетях появилась жалоба от пациентов онкологического центра в Кемерове. Горожане рассказали, что вынуждены сидеть перед кабинетом по несколько часов, чтобы попасть на лучевую терапию.


На обращение отреагировали представители Кузбасского клинического онкологического диспансера им. М.С. Раппопорта. Они рассказали, что 11 июля аппарат лучевой терапии не работал по техническим причинам. Пациентов перенаправили на другой аппарат, из-за чего и возникла очередь.


Также медики заявили, что сегодня, 12 июля, в медучреждении должна пройти диагностика для устранения возникшей неисправности.

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