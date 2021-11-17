Медики назвали условие для вакцинации детей от коронавируса в Кузбассе

Из слов заместителя министра здравоохранения Кемеровской области следует, что в ближайшее время вакцинировать несовершеннолетних от опасной китайской инфекции в России не планируют из-за отсутствия "детской" вакцины.

— Утвержденной и зарегистрированной вакцины для детей и подростков в России нет, но когда она появится, то вакцинация будет осуществляться на всей территории РФ, — заключила медик.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбасские власти перечислили препараты для повторной вакцинации от COVID-19.