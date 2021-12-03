Медики назвали самые популярные имена новорожденных в Кемерове

Согласно данным врачей, за последний месяц осени в перинатальном центре кузбасской столицы родилось 472 ребенка. При этом многих девочек назвали Варварами и Есениями. Мальчики же чаще всего получали имя Лев и Максим.

‒ Конечно, как всегда мамы и папы проявляли фантазию, вот такие редкие имена были зарегистрированы у нас: Даниэль, Адель, Афина, Амалия, Анфиса, Юлиана, Мара, ‒ рассказали сотрудники центра.



Ранее редакция AVOKADO писала о самых популярных и редких именах, которые получали младенцы в сентябре.