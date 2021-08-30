Медики нашли COVID-19 у 174 кузбассовцев за последние сутки

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На территории Кемеровской области зафиксированы новые случаи заболевания COVID-19. Подробнее о распространении инфекции в муниципалитетах сообщили власти.

По данным на утро 30 августа, в больницах Кузбасса диагноз "коронавирусная инфекция" поставили еще 174 гражданам. Всего к настоящему моменту общее количество случаев заболевания достигло 51 695.


Болезнь была обнаружена у жителей следующих муниципалитетов:


Кемерово-29, Новокузнецк-32, Белово-15, по 13-Междуреченск и Прокопьевск, Юрга-12, Мыски-10, Осинники-8, А-С-7, Новокузнецкий МР-5, по 4-Таштагольский МР и Юргинский МО, по 3-Калтан, Гурьевский МР и Кемеровский МО, по 2-Березовский, Краснобродский, Полысаево, Тайга, Промышленновский МО и Яшкинский МР, Крапивинский МО-1.


За время пандемии в Кемеровской области смогли справиться с инфекцией 48 878 жителей, еще 1 134 граждан за этот же период скончались. Статистика смертности за последние сутки также изменилась. В настоящее время получают лечение 1 683 кузбассовцев, 10 541 - остаются под наблюдением врачей.

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