Медики нашли COVID-19 еще у 173 кузбассовцев за прошедшие сутки

Как сообщается, к утру 13 октября в Кузбассе общее количество случаев заражения коронавирусом достигло 59 129. Последние заболевшие проживают в следующих муниципалитетах:
- Новокузнецк - 28,
- Кемерово - 25,
- Прокопьевск - 18,
- Междуреченск - 16,
- Белово - 11,
- Анжеро-Судженск - 10,
- Осинники - 8,
- Калтан и Юрга - по 6,
- Киселевск, Таштагольский МР и Юргинский МО - по 5,
- Ленинский-Кузнецкий, Тайга, Беловский МР и Новокузнецкий МР - по 4,
- Мыски - 3,
- Ижморский МР, Прокопьевский МО и Топкинский МО - по 2,
- Краснобродский, Полысаево, Кемеровский МО, Л-К МО и Яйский МР - по 1.
Помимо этого, власти сообщили о новых жертвах COVID-19. Всего после заражения скончались 1 368 жителей Кемеровской области, а выздоровели - 56 562. Продолжают получать лечение 1 199 пациента, в стационарах и на дому под наблюдением врачей остаются 11 346 граждан.
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