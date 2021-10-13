Медики нашли COVID-19 еще у 173 кузбассовцев за прошедшие сутки

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На территории Кемеровской области зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки заболели 173 человека.

Как сообщается, к утру 13 октября в Кузбассе общее количество случаев заражения коронавирусом достигло 59 129. Последние заболевшие проживают в следующих муниципалитетах:

  • Новокузнецк - 28,
  • Кемерово - 25,
  • Прокопьевск - 18,
  • Междуреченск - 16,
  • Белово - 11,
  • Анжеро-Судженск - 10,
  • Осинники - 8,
  • Калтан и Юрга - по 6,
  • Киселевск, Таштагольский МР и Юргинский МО - по 5,
  • Ленинский-Кузнецкий, Тайга, Беловский МР и Новокузнецкий МР - по 4,
  • Мыски - 3,
  • Ижморский МР, Прокопьевский МО и Топкинский МО - по 2,
  • Краснобродский, Полысаево, Кемеровский МО, Л-К МО и Яйский МР - по 1.

Помимо этого, власти сообщили о новых жертвах COVID-19. Всего после заражения скончались 1 368 жителей Кемеровской области, а выздоровели - 56 562. Продолжают получать лечение 1 199 пациента, в стационарах и на дому под наблюдением врачей остаются 11 346 граждан.

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