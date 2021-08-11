Медики направят более 30 тыс перенесших COVID-19 кузбассовцев на обследования

Углубленная диспансеризация для жителей Кемеровской области, которые ранее переболели китайским вирусом, предусмотрена на территории региона до конца текущего года. Об этом заявила

главный областной терапевт Лариса Токарева.

Также она отметила, что необходимость в тщательном обследовании обусловлена высокими рисками развития у перенесших заболевание граждан постковидного синдрома, суть которого заключается в нарушении работы сердечно-сосудистой системы: у пациентов, перенесших COVID-19, повышается риск тромбообразования и нарушения работы сердца из-за уменьшения объема легких.

– Сейчас медучреждениями Кузбасса составлены списки, в которые включены все ковидные пациенты с хроническими заболеваниями. Эти списки насчитывают 30 959 человек, – высказалась представительница Минздрава в прямом эфире, прошедшем в соцсетях.

Стоит отметить, что обследованию будут подлежать все граждане, ранее занесенные в список перенесших COVID-19. Специалисты начнут приглашать пациентов в больницы уже с начала следующей недели, 16 августа.