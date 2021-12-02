Медики Кузбасса зафиксировали новые случаи заражения COVID-19

Согласно данным сводки за 2 декабря, в Кузбассе было зарегистрировано 373 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Также за прошедшие сутки четверо жителей региона стали жертвами опасного вируса.
По официальной информации, суточный прирост заболевших на территориях Кемеровской области следующий:
Новокузнецк – 66, Кемерово – 62, Прокопьевск – 31, Юрга – 22, Белово – 22, Междуреченск – 20, Мыски – 14, Осинники – 14, Новокузнецкий МР – 14, Анжеро-Судженск – 12, Промышленновский МО – 11, Калтан – 9, Гурьевский МО – 9, Топкинский МО – 8, Киселевск – 7, Ижморский МО – 7, Березовский – 6, Крапивинский МО – 5, Юргинский МО – 5, Яшкинский МО – 5, Тайга – 4, Беловский МО – 3, Яйский МО – 3, Краснобродский – 2, Ленинск-Кузнецкий – 2, Кемеровский МО – 2, Прокопьевский МО – 2, Тисульский МО – 2, Полысаево – 1, Мариинский МО – 1, Тяжинский МО – 1, Чебулинский МО – 1.
На сегодняшний день в Кузбассе было зафиксировано 75 142 случая заражения коронавирусом и 1 584 смерти от последствий COVID-19. За минувшие 24 часа 251 житель региона выздоровел, 4 921 продолжают лечение.
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