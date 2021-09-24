Накануне известный артист посетил в качестве участника матч по гольфу в американском штате Висконсин. Как заявили в Ассоциации профессиональных игроков гольфа США, во время проведения соревнования 34-летнему актеру стало плохо, он потерял сознание, сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежный журнал Golf Digest.

- В ходе сегодняшнего матча знаменитостей в рамках [соревнования] Ryder Cup с актером и музыкантом произошел инцидент медицинского характера на поле, когда он выступал в составе команды Европы. Он был доставлен в больницу для оказания помощи, - цитирует пресса сообщение спортивной ассоциации.

По сведениям СМИ, состояние Фелтона пока остается неизвестным, однако отмечается, что во время госпитализации он находился в сознании.