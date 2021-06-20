Медики диагностировали коронавирус у 119 кузбассовцев

По данным сводки за 20 июня, новые зараженные появились в 20 муниципалитетах региона:

Кемерово – 20, Новокузнецк – 17, Междуреченск – 13, Мыски – 11, Прокопьевск – 10, Юрга – 8, Осинники – 6, Белово – 5, Березовский – 5, Анжеро-Судженск – 4, Киселевск – 4, Калтан – 3, Ленинск-Кузнецкий – 2, Кемеровский МО – 2, Новокузнецкий МР – 2, Топкинский МО – 2, Яшкинский МО – 2, Полысаево – 1, Беловский МР – 1, Прокопьевский МО – 1.



Кроме того, сегодня стала известна информация о количестве новых жертв коронавируса в Кузбассе.

Таким образом, в Кемеровской области с начала пандемии было выявлено 38 553 случаев заражения. К настоящему времени лечение получают 810 человек, а 775 пациентов скончались.

Ранее редакция Avokado сообщала, что власти раскрыли подробности "неблагополучной" ситуации с COVID-19 в Кузбассе.