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Медики диагностировали коронавирус у 119 кузбассовцев

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Число жителей Кемеровской области, у которых был выявлен COVID-19, за прошедшие сутки увеличилось.

По данным сводки за 20 июня, новые зараженные появились в 20 муниципалитетах региона:


Кемерово – 20, Новокузнецк – 17, Междуреченск – 13, Мыски – 11, Прокопьевск – 10, Юрга – 8, Осинники – 6, Белово – 5, Березовский – 5, Анжеро-Судженск – 4, Киселевск – 4, Калтан – 3, Ленинск-Кузнецкий – 2, Кемеровский МО – 2, Новокузнецкий МР – 2, Топкинский МО – 2, Яшкинский МО – 2, Полысаево – 1, Беловский МР – 1, Прокопьевский МО – 1.

Кроме того, сегодня стала известна информация о количестве новых жертв коронавируса в Кузбассе.


Таким образом, в Кемеровской области с начала пандемии было выявлено 38 553 случаев заражения. К настоящему времени лечение получают 810 человек, а 775 пациентов скончались.


Ранее редакция Avokado сообщала, что власти раскрыли подробности "неблагополучной" ситуации с COVID-19 в Кузбассе.

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