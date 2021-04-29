Медики диагностировали COVID-19 у 65 кузбассовцев за сутки

Согласно актуальным данным на 11:00 четверга, 29 апреля, за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 65 кузбассовцев. Новые случаи заражения медики зафиксировали в 16 территориях региона. Наибольшее число заболевших выявлено в областном центре.

— Кемерово - 23, Новокузнецк - 7, Осинники - 5, по 4 - Ленинск-Кузнецкий, Юрга, по 3 - Березовский, Калтан, Междуреченск, Кемеровский МО, по 2 - Анжеро-Судженск, Промышленновский МО, Таштагольский МР, по 1 - Мариинский МР, Новокузнецкий МР, Чебулинский МО, Яшкинский МР, — сообщили в штабе по охране здоровья населения.

За сутки в регионе умер один пациент с подтвержденным диагнозом. Всего в Кузбассе скончались 664 больных коронавирусом. С начала пандемии в Кемеровской области инфекцией заразились 35 099 человек, из них 33 891 выздоровел, в том числе 56 — за минувшие сутки.

На сегодняшний день в региональных больницах лечатся 544 заболевших. По наблюдением врачей находятся 2 281 человек.