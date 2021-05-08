Медики диагностировали COVID-19 у 62 кузбассовцев за сутки

Согласно актуальным данным на 11:00 субботы, 8 мая, за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 62 кузбассовцев. Новые случаи заражения медики зафиксировали в 23 территориях региона. Наибольшее число заболевших выявлено в областном центре.

— Кемерово – 20, Анжеро-Судженск – 4, Ленинск-Кузнецкий – 4, Новокузнецк – 4, Белово – 3, Юрга – 3, Яшкинский МО – 3, Березовский – 2, Киселевск – 2, Ленинск-Кузнецкий МО – 2, Промышленновский МО – 2, Калтан – 1, Междуреченск – 1, Мыски – 1, Полысаево – 1, Прокопьевск – 1, Кемеровский МО – 1, Крапивинский МО – 1, Новокузнецкий МР – 1, Таштагольский МР – 1, Тисульский МО – 1, Топкинский МО – 1, Чебулинский МО – 1, — сообщили в штабе по охране здоровья населения.

За сутки в регионе умерли трое пациентов с подтвержденным диагнозом. Всего в Кузбассе скончались 682 больных коронавирусом. С начала пандемии в Кемеровской области инфекцией заразились 35 672 человека, из них 34 376 выздоровели, в том числе 52 — за минувшие сутки.

На сегодняшний день в региональных больницах лечатся 614 заболевших. По наблюдением врачей находятся 1 766 человек.