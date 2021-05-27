Медики диагностировали COVID-19 у 56 кузбассовцев за сутки

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Лидером области по суточной заболеваемости коронавирусом стал Кемерово.

Согласно актуальным данным на 11:00 27 мая, за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 56 кузбассовцев. Новые случаи заражения медики зафиксировали в 21 территории региона. Наибольшее число заболевших выявлено в областном центре.

Кемерово - 18, по 5 - Анжеро-Судженск и Междуреченск, Ленинск-Кузнецкий - 4, по 2 - Киселевск, Мыски, Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск, Кемеровский МО и Топкинский МО, по 1 - Белово, Березовский, Калтан, Полысаево, Юрга, Беловский МР, Мариинский МР, Промышленновский МО, Чебулинский МО и Яшкинский МР, — сообщили в штабе по охране здоровья населения.

За сутки в регионе умерли трое пациентов с подтвержденным диагнозом. Всего в Кузбассе скончались 716 больных коронавирусом. С начала пандемии в Кемеровской области инфекцией заразились 36 809 человек, из них 35 482 выздоровели, в том числе 54 — за минувшие сутки.


На сегодняшний день в региональных больницах лечатся 611 заболевших. По наблюдением врачей находятся 1 716 человек.

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