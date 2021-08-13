Медики диагностировали COVID-19 у 188 кузбассовцев за сутки

Согласно актуальным данным на 13 августа, за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 188 кузбассовцев. Новые случаи заражения медики зафиксировали в разных муниципалитетах.
— Кемерово-32, Новокузнецк-29, Междуреченск-23, Прокопьевск-16, Юрга-13, Ленинск-Кузнецкий-10, по 7-Белово и Осинники, по 6-Мыски, Новокузнецкий МР, Таштагольский МР и Яшкинский МР, по 5-Анжеро-Судженск и Полысаево, по 3-Калтан, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий МО и Прокопьевский МО, Гурьевский МР-2, по 1-Краснобродский, Тисульский МР и Яйский МР, — сообщили в правительственном telegram-канале.
За сутки в регионе умерли пять пациентов с подтвержденным диагнозом. Всего в Кузбассе скончались 1 045 больных опасной инфекцией. С начала пандемии в Кемеровской области заразились уже 48 618 человек, из них 45 698 выздоровели, в том числе 195 — за минувшие сутки. На сегодняшний день в региональных больницах лечатся 1 875 заболевших. По наблюдением врачей находятся 11 911 человек.
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