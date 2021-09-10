Медики диагностировали COVID-19 у 166 кузбассовцев за сутки

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Лидером области по суточной заболеваемости коронавирусом стала кузбасская столица.

Согласно актуальным данным на 10 сентября, за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 166 кузбассовцев. Новые случаи заражения медики зафиксировали в разных муниципалитетах.

Кемерово-32, Новокузнецк-25, Белово-17, Междуреченск-13, по 12-Анжеро-Судженск и Прокопьевск, 7-Новокузнецкий МР, по 6-Калтан, Юрга и Промышленновский МО, Таштагольский МР-5, Гурьевский МР-4, по 3-Киселевск, Осинники и Ижморский МР, по 2-Краснобродский, Мыски, Беловский МР и Яйский МР, по 1-Тайга, Кемеровский МО, Юргинский МО и Яшкинский МР, — сообщили в правительственном telegram-канале.

За сутки в регионе умерли шесть пациентов с подтвержденным диагнозом. Всего в Кузбассе скончались 1 189 больных опасной инфекцией. С начала пандемии в Кемеровской области заразились уже 53 569 человек, из них 50 884 выздоровели, в том числе 183 — за минувшие сутки. На сегодняшний день в региональных больницах лечатся 1 496 заболевших. По наблюдением врачей находятся 8 801 человек.

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