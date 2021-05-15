Медики диагностировали COVID-19 еще у 64 пациентов за минувшие сутки в Кузбассе

По информации, предоставленной утром субботы, 15 мая, за минувшие сутки в Кемеровской области было зафиксировано еще 64 случая заражения COVID-19. Все заболевшие изолированы и получают необходимую медицинскую помощь. Одновременно с этим, за сутки от коронавируса вылечились еще 54 человека. Новые случаи передачи инфекции были зафиксированы в 15 территориях Кузбасса. Лидером среди них оказался Кемерово.

- Кемерово-21, Киселевск-6, по 5-Междуреченск и Осинники, Новокузнецк-4, по 3-А-С, Л-К, Прокопьевск, Юрга, Промышленновский МО, по 2-Белово, Таштагольский МР, Топкинский МО, по 1-Беловский МР и Яшкинский МР, - сообщили в штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

Два человека, пребывавших в медучреждениях региона с диагнозом "коронавирусная инфекция", скончались в больницах Кузбасса за минувшие сутки.

В больницах области продолжают лечиться еще 638 пациентов, болеющих COVID-19. Под наблюдением медиков остаются 1188 человек.