Медики диагностировали COVID-19 еще у 63 пациентов за минувшие сутки в Кузбассе

По информации, предоставленной утром воскресенья, 2 мая, за минувшие сутки в Кемеровской области было зафиксировано еще 63 случая заражения COVID-19. Все заболевшие изолированы и получают необходимую медицинскую помощь. Одновременно с этим, за сутки от коронавируса вылечились еще 51 человек. Новые случаи передачи инфекции были зафиксированы в 17 территориях Кузбасса. Лидером среди них оказался Кемерово.

- Кемерово-15, Новокузнецк-13, по 5-Междуреченск и Осинники, по 4-Березовски и Калтан, Белово-3, по 2-А-С, Мыски, Юрга, Чебулинский МО, по 1-Гурьевское МР, Кемеровский МО, Мариинский МР, Тисульский МР, Топкинский МО, Яшкинский МР 1, - сообщили в штабе по охране здоровья населения Кузбасса.

Три человека, пребывавших в медучреждениях региона с диагнозом "коронавирусная инфекция", скончались в больницах Кузбасса за минувшие сутки.

В медучреждениях области продолжают лечиться еще 567 пациентов, болеющих COVID-19. Под наблюдением медиков остаются 2270 человек.