Медик в Новокузнецке назначил юному пациенту неподходящее лекарство

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Сын жительницы южной столицы Кузбасса получил рецепт препарата, который не подходил для лечения его болезни. Мать юного новокузнечанина обратилась к правоохранителям с жалобой на детского врача.

Как пояснили в региональной прокуратуре, в Новокузнецке в ведомство с заявлением обратилась жительница Орджоникидзевского района города. Причиной, побудившей прийти к правоохранителям, стало то, что педиатр местной поликлиники выписал неправильный рецепт на лекарства для ее сына, страдающего от заболевания «сахарный диабет».

– Врач-педиатр поликлиники выписал рецепт на лекарственные препараты не по торговому наименованию, а по международному непатентованному наименованию, что противоречит решению врачебной комиссии, – уточнили в прокуратуре.

Сложившееся положение дел – невозможность приобретения необходимых препаратов – могло привести к ухудшению состояния здоровья юного кузбассовца.


В связи с обстоятельствами, изложенными выше, прокурор потребовал от главного врача больницы, в которой лечится мальчик, устранить выявленные нарушения. В итоге женщине удалось добиться получения именного того препарата, который был необходим ее сыну.

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