Медик в Кузбассе выступила фигурантом уголовного дела из-за поддельных листов нетрудоспособности

0
Фото:  

Работнице медицинского учреждения в Кемеровской области предъявили обвинение в коммерческом подкупе и подделке официальных документов. Женщина, пользуясь своим положением, за деньги делала фальшивые больничные листы здоровым людям.

Полицейские в Кузбасском ЛУ МВД получили оперативную информацию о том, что 58-летняя участковая фельдшер поликлиники на станции Тайга ведет противозаконную деятельность: женщина за деньги подделывала листы о нетрудоспособности.


По полученным данным сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции начали проверку. Так, вследствие мероприятий, проведенных в учреждении, было выявлено 6 фактов противоправной деятельности.

- По данным материалам дознавателями Кузбасского ЛУ МВД России возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (Подделка документов) и частью 1 статьи 204.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мелкий коммерческий подкуп), - уточнили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

Было установлено, что деятельностью женщина занималась с марта по август в прошлом году. За это время она, пользуясь своим положением, выдавала фальшивые больничные листы здоровым пациентам без проведения соответствующей диагностики. Ее услугами пользовались для получения временной нетрудоспособности.


За «помощь» медика горожане платили от двух до семи тысяч рублей, все переводы совершались через доверенное лицо. Общая сумма средств, которую женщине удалось заработать указанным выше образом, составляет 25 тысяч рублей.


Сейчас же врачу уже было предъявлено обвинение во всех преступлениях, инкриминируемых ей. Дело направлено на рассмотрение в суд.

Видео: Пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25203

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined