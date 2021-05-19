Медик в Кузбассе выступила фигурантом уголовного дела из-за поддельных листов нетрудоспособности

Полицейские в Кузбасском ЛУ МВД получили оперативную информацию о том, что 58-летняя участковая фельдшер поликлиники на станции Тайга ведет противозаконную деятельность: женщина за деньги подделывала листы о нетрудоспособности.

По полученным данным сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции начали проверку. Так, вследствие мероприятий, проведенных в учреждении, было выявлено 6 фактов противоправной деятельности.

- По данным материалам дознавателями Кузбасского ЛУ МВД России возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (Подделка документов) и частью 1 статьи 204.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мелкий коммерческий подкуп), - уточнили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

Было установлено, что деятельностью женщина занималась с марта по август в прошлом году. За это время она, пользуясь своим положением, выдавала фальшивые больничные листы здоровым пациентам без проведения соответствующей диагностики. Ее услугами пользовались для получения временной нетрудоспособности.

За «помощь» медика горожане платили от двух до семи тысяч рублей, все переводы совершались через доверенное лицо. Общая сумма средств, которую женщине удалось заработать указанным выше образом, составляет 25 тысяч рублей.

Сейчас же врачу уже было предъявлено обвинение во всех преступлениях, инкриминируемых ей. Дело направлено на рассмотрение в суд.