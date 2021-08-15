МЧС сообщило подробности ночного пожара в Кемерове

Пожар вспыхнул в частном нежилом доме на улице Медицинской. Прибывшие на место огнеборцы застали здание, охваченное пламенем.

– В результате пожара сгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши на всей площади, обгорели стены внутри и снаружи на всей площади, – рассказали Avoka.do в областном ГУ МЧС.

На месте работали 30 пожарных на семи спецмашинах. В общей сложности огонь распространился на 100 кв.м, обошлось без пострадавших. Предварительно, инцидент произошел по причинам, связанным с неосторожным обращением с огнем.

Напомним, ранее очевидцы сообщали в соцсетях о ночном пожаре в кемеровской многоэтажке.