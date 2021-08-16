МЧС сообщило подробности масштабной эвакуации кемеровского ТЦ

Как стало известно, сигнал из ТЦ "Сити Дом" на улице Терешковой 41/6 поступил в экстренные службы накануне днем. Причиной вызова сотрудников МЧС стало срабатывание в здании торгового центра пожарной сигнализации.
К месту инцидента прибыли 12 автоцистерн. Из ТЦ было эвакуировано около 350 посетителей и 70 человек из числа персонала. В пресс-службе министерства журналисту AVOKADO сообщили, что во время разведки помещений возгорания или задымления обнаружено не было. Теперь ситуацией со срабатыванием сигнализации займутся надзорные органы.
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