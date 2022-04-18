МЧС сообщил о высокой пожароопасности в Кузбассе

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Ближайшие два дня в Кузбассе пройдут под угрозой высокой пожароопасности.

Кемеровский гидрометцентр сообщил о сухой и ветреной погоде с 18 по 20 апреля. В связи с чем МЧС подчерккнул, что по региону сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса горимости.


Главной причиной возгорания, помимо погодных условий, является прошлогодняя трава.

– Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Горение травы, сухостоя - процесс неуправляемый, – передает пресс-служба МЧС по Кузбассу.

Также в ведомстве напомнили и об ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. Это штраф от двух до четырех тысяч рублей гражданам, должностным лицам – от 15 до 30 тысяч, предпринимателям – от 30 до 40 тысяч рублей, юридическим лицам – от 200 до 400 тысяч рублей.

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