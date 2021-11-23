По мнению представителей МЧС России, вины пожарных в гибели посетителей кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня" нет, поскольку Сергей Генин и Андрей Бурсин выполняли свои обязанности во время пожара в здании надлежащим образом. В связи с этим ведомство решило оспорить обвинительный приговор суда.

Кроме того, обжалованию подалось и частное определение в отношении руководства министерства, подробности рассказала журналистам ТАСС защитник пожарных Светлана Тарасюк. Из материалов частного постановления суда следует, что МЧС плохо обучает своих работников. Согласно документу, неправомерные действия со стороны сотрудников ведомства обусловлены отсутствием системной подготовки.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что суд вынес приговор первым восьми фигурантам дела о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня".