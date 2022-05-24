Сегодня, 24 мая, стало известно, что МЧС РФ подало апелляционную жалобу в суд. Причиной этого стало несогласие с приговором пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину. Огнеборцы предстали перед судом по делу о происшествии в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня".

‒ МЧС России направило апелляционную жалобу, в которой выражено несогласие с приговором в связи с его незаконностью и необоснованностью, ‒ заявил замглавы МЧС Алексей Серко, передает ТАСС.

Напомним, что фигуранты первого дела о ЧП в "Зимней вишне" выслушали приговор суда 29 октября 2021 года. Генин получил в качестве наказания пять лет колонии, а Бурсин ‒ шесть лет. Оба были осуждены за халатность, повлекшую смерть двух и более лиц.