МЧС РФ подало апелляцию из-за несогласия с приговором пожарным по делу о ЧП в "Зимней вишне"

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МЧС России обжаловало приговор огнеборцам, которые получили сроки после трагедии в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня".

Сегодня, 24 мая, стало известно, что МЧС РФ подало апелляционную жалобу в суд. Причиной этого стало несогласие с приговором пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину. Огнеборцы предстали перед судом по делу о происшествии в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня".

‒ МЧС России направило апелляционную жалобу, в которой выражено несогласие с приговором в связи с его незаконностью и необоснованностью, ‒ заявил замглавы МЧС Алексей Серко, передает ТАСС.

Напомним, что фигуранты первого дела о ЧП в "Зимней вишне" выслушали приговор суда 29 октября 2021 года. Генин получил в качестве наказания пять лет колонии, а Бурсин ‒ шесть лет. Оба были осуждены за халатность, повлекшую смерть двух и более лиц.

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