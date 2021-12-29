МЧС рассказало об усилении работы в новогодние праздники

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Чрезвычайное ведомство заявило о планах перейти на усиленный режим работы в связи с наступлением новогодних праздников.

На время новогодних каникул спасатели на территории Кузбасса перейдут в усиленный режим работы, заявили представители регионального управления МЧС.

Для ликвидации последствий возможных пожаров и чрезвычайных ситуаций на территории Кузбасса будут задействованы силы РСЧС в количестве 4 774 человек и 2 161 единица техники, в том числе от МЧС России ежесуточно на дежурство будут заступать 1 300 человек личного состава и 170 единиц техники, уточнили в ведомстве.

Кроме того до наступления нерабочих дней специалисты чрезвычайного ведомства проводят ряд профилактических мероприятий: организовывают рейды в частном секторе, проверяют пожарную безопасность в местах массового скопления людей.

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