МЧС рассказало о подробностях пожара в центре Кемерова

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Пожарные прокомментировали журналу Avoka.do возгорание, которое произошло недалеко от остановки "Токем" в Кемерове.

В среду, 8 сентября, сотрудники экстренной службы получили сигнал о происшествии недалеко от кемеровского Токема. На место бросились две бригады пожарных в составе семи человек.


На момент их прибытия из воспламенившейся постройки шел дым. В результате обгорела обрешетка крыши, внутри сооружения огонь уничтожил вещи, на открытой территории на пяти "квадратах" сгорел мусор.

— Общая площадь пожара составила 15 кв.м., — сообщили журналу в региональном ГУ МЧС.

Предварительно, пламя вспыхнуло из-за неосторожного обращения с огнем. Никто из горожан не пострадал.


Ранее в Сети появились кадры, на которых запечатлен черный дым, возвышающийся над источником пожара.

Да!
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