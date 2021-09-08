МЧС рассказало о подробностях пожара в центре Кемерова

В среду, 8 сентября, сотрудники экстренной службы получили сигнал о происшествии недалеко от кемеровского Токема. На место бросились две бригады пожарных в составе семи человек.

На момент их прибытия из воспламенившейся постройки шел дым. В результате обгорела обрешетка крыши, внутри сооружения огонь уничтожил вещи, на открытой территории на пяти "квадратах" сгорел мусор.

— Общая площадь пожара составила 15 кв.м., — сообщили журналу в региональном ГУ МЧС.

Предварительно, пламя вспыхнуло из-за неосторожного обращения с огнем. Никто из горожан не пострадал.

Ранее в Сети появились кадры, на которых запечатлен черный дым, возвышающийся над источником пожара.