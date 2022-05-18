МЧС рассказало о крупном пожаре в жилом доме под Кемеровом

В ночь на среду, 18 мая, загорелся частный жилой дом на двух хозяев на улице Вавилова в поселке Новостройка в Кемерове. После сигнала, он поступил в 2:45, на указанный адрес на шести автоцистернах поспешила бригада спасателей из 16 человек.

На момент их прибытия огонь перекинулся на хозяйственные постройки, в том числе гаражи и баню.

– В результате пожара сгорела деревянная обрешетка крыши дома, одну из построек и баню огонь уничтожил полностью, у гаража сгорела деревянная обрешетка крыши, а на соседнем адресе пламя повредило обрешетку кровли и стены гаража, – уточнили AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Общая площадь оказалась внушительной – 356 "квадратов". Ликвидировать возгорание удалось спустя час в 3:46. Обошлось без пострадавших. Причину инцидента предстоит установить специалистам.