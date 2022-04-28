МЧС раскрыло подробности пожара в бывшем корпусе КемГУ

Накануне на улице Ермака в центре столицы Кузбасса загорелось здание, где раньше располагался экономический корпус КемГУ. На тушение строения выезжали 53 пожарных на 17 автоцистернах. В региональном ГУ МЧС уточнили, что тревожный сигнал поступил в ведомство в 16:40.

– На момент прибытия первого подразделения шел дым с 4 этажа. В результате в помещениях и кабинетах обгорели мебель, вещи. Общая площадь составила 60 "квадратов", – сказала собеседница AVOKADO.

Ликвидировать огонь удалось только спустя час в 17:43. Обошлось без пострадавших. Причина воспламенения до сих пор не установлена.