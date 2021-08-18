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МЧС раскрыло подробности масштабного пожара в центре Кемерова

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В пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области редакции AVOKADO сообщили некоторые детали крупного пожара, который произошел накануне вечером в Кемерове.

Как сообщили в МЧС, сигнал о возгорании в нежилой постройке на проспекте Ленина 10 поступил в 20:14. На момент прибытия первого подразделения пожарных одноэтажная хозяйственная постройка горела открытым пламенем.


К тушению привлекались 18 человек и пять единиц техники. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 20:30. В результате постройка полностью обгорела и обрушилась. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Пострадавших нет.


Предварительная причина произошедшего устанавливается.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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