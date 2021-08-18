МЧС раскрыло подробности масштабного пожара в центре Кемерова

Как сообщили в МЧС, сигнал о возгорании в нежилой постройке на проспекте Ленина 10 поступил в 20:14. На момент прибытия первого подразделения пожарных одноэтажная хозяйственная постройка горела открытым пламенем.

К тушению привлекались 18 человек и пять единиц техники. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 20:30. В результате постройка полностью обгорела и обрушилась. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Пострадавших нет.

Предварительная причина произошедшего устанавливается.