МЧС раскрыло подробности крупного пожара в ТЦ в центре Киселевска

Накануне посреди дня пожар разгорелся в киселевском ТЦ, о чем стало известно из материалов в Сети. По данным борцов с огнем, тревожный сигнал они получили в 13:23 по местному времени. После звонка на переулок Транспортный, где расположен объект, направились 32 специалиста на восьми автоцистернах.

Уточняется, что на момент прибытия пожарных открытым пламенем горела крыша строения. В результате полностью сгорела обрешетка кровли и частично обгорели некоторые торговые помещения. Общая площадь составила 780 м². Обошлось без пострадавших. Люди, находившиеся внутри, эвакуировались самостоятельно.

Ликвидировать пламя удалось только спустя несколько часов в 16:40. Причина произошедшего до сих пор не установлена.