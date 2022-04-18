МЧС раскрыло подробности крупного пожара в больнице в Шерегеше

Сигнал о пожаре в одной из больниц поселка Шерегеш поступил пожарным вчера в 15:21 по местному времени. После звонка на место незамедлительно выехали 15 человек на пяти автоцистернах.

Отмечается, что до приезда специалистов медицинское учреждение самостоятельно покинули двое граждан и четверо сотрудников.

– На момент прибытия открытым пламенем горела крыша строения на всей площади. В результате кровля сгорела полностью. Площади пожара 300 "квадратов", – рассказали AVOKADO в ведомстве.

Ликвидировать возгорание удалось только в 17:01. Причина произошедшего до сих пор не установлена. Отмечается, что обошлось без пострадавших.