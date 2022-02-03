МЧС раскрыла подробности серьезного пожара в кемеровском микрорайоне

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В среду вечером огонь практически полностью уничтожил жилой дом. В ГУ МЧС журналисту AVOKADO прокомментировали крупный пожар.

Сигнал о пожаре на улице 2-я Иланская в кемеровском Ягуновском поступил борцам с огнем накануне в 17:44 по местному времени, после звонка на тушение жилого дома выехали 24 человека на шести единицах спецтехники.

На момент прибытия первого подразделения горела крыша здания, пламя полностью охватило веранду. В результате стихия уничтожила обрешетку кровли, мебель и вещи на кухне, а также в одной из комнат жилища. Общая площадь составила 100 м², прокомментировали AVOKADO в ГУ МЧС Кузбасса.

Спасатели закончили работу в 18:17. Отмечается, что за помощью к специалистам очевидцы обратились с опозданием, из-за чего огонь практически все испепелил. Предварительная причина происшествия нарушение правил эксплуатации печей. Обошлось без пострадавших.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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