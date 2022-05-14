МЧС прокомментировало возгорание на заводе в Новокузнецке

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В ГУ МЧС Кузбасса рассказали журналисту AVOKADO подробности возгорания, произошедшего накануне на заводе резервуарных металлоконструкций в Новокузнецке.

По данным ГУ МЧС по Кузбассу, огонь возник в покрасочной камере в нежилом здании на улице Некрасова. Сигнал о ЧП на новокузнецком заводе резервуарных металлоконструкций поступил в ведомство в 13:42. На тушение на девяти автоцистернах были направлены 29 человек.

– Обгорело покрасочное оборудование, а также строительные материалы. Площадь возгораниям 150 м², – прокомментировали в экстренных службах.

Ликвидировать пламя удалось в 15:08 по местному времени. Информация о пострадавших не поступало. Причину произошедшего предстоит выяснить специалистам.

Видео: ЧП | ДТП Новокузнецк

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