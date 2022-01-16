МЧС предупредило кузбассовцев об ухудшении погоды 16 января

Согласно прогнозам синоптиков Кемеровского гидрометцентра, сегодня, 16 января, в Кузбассе ожидается потепление, вместе с которым на территорию области придет изморозь, отложение мокрого снега, гололедица, поземки и метель. Сотрудники ГУ МЧС РФ по Кемеровской области предупреждают, что в такую погоду население должно соблюдать определенные меры предосторожности.

Метель и гололедица ухудшают дорожную ситуацию, поэтому водителям следует соблюдать безопасный скоростной режим, избегать резких маневров и держать достаточную дистанцию. Пешеходам следует переходить дорогу в оборудованных для этого местах, а в темное время суток использовать светоотражающие элементы на одежде или сумках.

При возникновении происшествий или чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться за помощью по телефонам "101" или "112".