МЧС предупредило кузбассовцев о резком ухудшении погодных условий 19 мая

Так, уже сегодня в четверг, 19 мая, в Кузбасс придут град и грозы, ожидается штормовой ветер, порывы которого разгонятся до 22 м/с

В связи с этим представители МЧС попросили жителей на время гроз отказаться от электричества во избежание их аварийной работы, также закрыть окна и балконные двери в домах. Для тех, кто в неспокойные период окажется на улице, рекомендовано не пережидать непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач, поскольку мощный ветер может поспособствовать падению ветхих стволов и слабо укрепленных конструкций.

– По возможности, паркуйте автомобили в гаражах и на закрытых стоянках. В условиях ухудшения видимости во время выпадения осадков водителям при передвижении на автотранспорте рекомендуется соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию, – следует из оперативных данных.

К слову, взрослым следует взять под особый контроль детей, а также не оставлять без внимания пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

При возникновении происшествий или ЧС следует немедленно сообщить об этом специалистам по телефонам "101" или "112".