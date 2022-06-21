МЧС предупредило кузбассовцев о граде и усилении ветра 22 июня

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Неблагоприятные погодные явления ожидаются в Кемеровской области в грядущую среду.

Согласно информации Кемеровского гидрометцентра, завтра, 22 июня, на некоторых территориях Кузбасса ожидаются дожди и грозы. Днем местами возможен град. Во время гроз ветер может усиливаться до 18 метров в секунду.


Сотрудники ГУ МЧС по Кемеровской области напомнили, что при неблагоприятных погодных явлениях следует, по возможности, оставаться в помещении. Необходимо обратить особое внимание на безопасность детей, маломобильных и пожилых граждан. Электроприборы рекомендуется отключить из сети, а автомобили припарковать в гаражах или на закрытых стоянках.

‒ Водителям при ухудшении видимости при движении на автотранспортном средстве рекомендуется соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию, ‒ подчеркнули в пресс-службе кузбасского МЧС.

Также специалисты призвали отказаться от купания и выхода на воду во время грозы или при появлении ее первых признаков.

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