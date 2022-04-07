МЧС определило дату начала навигации для маломерных судов в Кузбассе

По данным ГУ МЧС по Кемеровской области, движение моторных лодок, катеров и других маломерных судов по водоемам региона стартует 27 мая, а вот официальное закрытие состоится только 30 октября.

Отмечается, что владельцам водных транспортных средств еще до выхода на реки и иные водоемы следует провести освидетельствование судна, что возможно сделать в специальных пунктах, расположенных в Новокузнецке, Кемерове, Мариинске и в пгт Крапивинском. Для жителей отдаленных территорий предусмотрена работа передвижных пунктов.