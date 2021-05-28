МЧС обратилось к суду с просьбой отказать в исках семьям погибших в кемеровском ТЦ

В ходе судебного заседания, где рассматривалось дело о пожаре в "Зимней вишне", официальный представитель МЧС России Николай Корнев заявил, что действия пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина, которым предъявлено обвинение в халатности, в ведомстве расценили как верные. В связи с этим он обратился к суду с просьбой отказать в удовлетворении гражданских исков потерпевших к министерству.

– Гражданские иски, обращенные в части деяний Генина и Бурсина к Министерству по чрезвычайным ситуациям как к официальному распорядителю бюджетных средств, считаем необоснованными. Прошу суд отказать в их удовлетворении, – цитирует заявление Корнева ТАСС.

Редакция Avokado напоминает, что борцам с огнем Генину и Бурсину предъявлено обвинение в халатности, которая по неосторожности повлекла за собой гибель двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Вину фигуранты дела признавать отказались, а в конце 2019 года их освободили из СИЗО.

Ранее стало известно, что руководители кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня" частично признали вину.