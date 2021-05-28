+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

МЧС обратилось к суду с просьбой отказать в исках семьям погибших в кемеровском ТЦ

0
Фото:  

Официальный представитель МЧС России Николай Корнев обратился к суду с просьбой не удовлетворять гражданские иски в отношении двух пожарных, которые были поданы семьями, пострадавшими в пожаре, произошедшем в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года.

В ходе судебного заседания, где рассматривалось дело о пожаре в "Зимней вишне", официальный представитель МЧС России Николай Корнев заявил, что действия пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина, которым предъявлено обвинение в халатности, в ведомстве расценили как верные. В связи с этим он обратился к суду с просьбой отказать в удовлетворении гражданских исков потерпевших к министерству.

– Гражданские иски, обращенные в части деяний Генина и Бурсина к Министерству по чрезвычайным ситуациям как к официальному распорядителю бюджетных средств, считаем необоснованными. Прошу суд отказать в их удовлетворении, – цитирует заявление Корнева ТАСС.

Редакция Avokado напоминает, что борцам с огнем Генину и Бурсину предъявлено обвинение в халатности, которая по неосторожности повлекла за собой гибель двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Вину фигуранты дела признавать отказались, а в конце 2019 года их освободили из СИЗО.


Ранее стало известно, что руководители кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня" частично признали вину.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25480

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined