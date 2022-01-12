Мчащийся поезд задавил мужчину в Кузбассе

0
Фото:  

В кузбасском городе под колеса поезда попал мужчина. Очевидцы опубликовали в Сети видео с места происшествия.

Сегодня в среду, 12 января, в Киселевске произошел смертельный инцидент: мужчину сбил подвижный состав. Информацию свидетели трагедии распространили в социальных сетях.

– В Киселевске на "Томском переезде" 12.01. 2022г. Парень попал под поезд на переходе. Уже не первый случай, а властям побоку, – сообщил интернет-пользователь.

Судя по опубликованным кадрам, возле рельсов лежит человек, которому медики оказывают экстренную помощь. Можно заметить, что на месте работают спасатели. Подробности уточняются.


При этом в комментариях подписчики сообщество во "ВКонтакте" заявили, что пострадавший от контакта с поездом мужчина скончался.

Видео: ВКонтаке / "Инцидент Кузбасс"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32507

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined