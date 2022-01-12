Мчащийся поезд задавил мужчину в Кузбассе

Сегодня в среду, 12 января, в Киселевске произошел смертельный инцидент: мужчину сбил подвижный состав. Информацию свидетели трагедии распространили в социальных сетях.
– В Киселевске на "Томском переезде" 12.01. 2022г. Парень попал под поезд на переходе. Уже не первый случай, а властям побоку, – сообщил интернет-пользователь.
Судя по опубликованным кадрам, возле рельсов лежит человек, которому медики оказывают экстренную помощь. Можно заметить, что на месте работают спасатели. Подробности уточняются.
При этом в комментариях подписчики сообщество во "ВКонтакте" заявили, что пострадавший от контакта с поездом мужчина скончался.
Видео: ВКонтаке / "Инцидент Кузбасс"
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