Мчащийся поезд сбил насмерть невнимательного мужчину

Смертельный инцидент произошел на перегоне кузбасской станции станций Черкасов Камень – Красный Камень. На место поспешили сотрудники транспортной полиции, которые установили, что под колеса состава попал 42-летний мужчина, переходивший железнодорожные пути по пешеходному настилу, и не обращавший внимание на приближающийся поезд.
– Бригадой скорой помощи пострадавший доставлен в больницу города Прокопьевска, однако в связи с полученными травмами мужчина скончался, – прокомментировали в пресс-службе МВД России по СФО.
Сейчас стражи закона разбираются в произошедшем.
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